В Ленобласти подростки обстреляли прохожего из пневматики из-за замечания

Подростки в Сертолово обстреляли прохожего из пневматики
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Во Всеволожском районе Ленинградской области ищут группу подростков, разгромивших остановку и выстреливших в прохожего, который сделал им замечание. Об этом сообщает ГУ МВД региона.

Инцидент произошел 7 сентября в Сертолово. Группа подростков повредила остановку общественного транспорта на улице Молодцова. Один из них произвел выстрел из пневматического пистолета в 39-летнего прохожего, который пытался остановить хулиганов.

Одного из злоумышленников удалось задержать, им оказался 15-летний школьник, подросток объяснил, что гулял со знакомыми, когда один из них разбил стекло остановки и выстрелил в мужчину, сделавшего замечание. После этого вся группа скрылась с места происшествия. Личности двух приятелей девятиклассника устанавливаются. Возбуждено уголовное дело о вандализме.

До этого в Бурятии задержали двух молодых людей, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Комсомольской. Они обстреляли автобус, целились в детей на детской площадке и открыли огонь по окнам. Прибывший на место наряд полиции их задержал. Молодые люди признались, что стреляли из хулиганских побуждений.

Ранее неизвестный обстрелял детский сад в Петербурге.

