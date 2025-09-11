Россиянка за раз похитила 223 шоколадки и съела их

Жительница Хабаровска украла из магазина 223 плитки шоколада и съела их

В Хабаровске полицейские задержали любительницу шоколада, которая украла сотни плиток и не заплатила за них. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Как установили правоохранители, злоумышленница зашла в супермаркет, прошлась между витринами и забрала 223 шоколадки и ушла, не заплатив. Размер ущерба составил около 30 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские задержали 40-летнюю жительницу Индустриального района. С ее слов, похищенную продукцию она употребила.

До этого женщина привлекалась к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Прокопьевске школьницы украли 77 упаковок пломбира из уличного ларя и съели его.