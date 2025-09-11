На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка за раз похитила 223 шоколадки и съела их

Жительница Хабаровска украла из магазина 223 плитки шоколада и съела их
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровске полицейские задержали любительницу шоколада, которая украла сотни плиток и не заплатила за них. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Как установили правоохранители, злоумышленница зашла в супермаркет, прошлась между витринами и забрала 223 шоколадки и ушла, не заплатив. Размер ущерба составил около 30 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские задержали 40-летнюю жительницу Индустриального района. С ее слов, похищенную продукцию она употребила.

До этого женщина привлекалась к уголовной ответственности за особо тяжкое преступление.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Прокопьевске школьницы украли 77 упаковок пломбира из уличного ларя и съели его.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами