В Краснодарском крае детей выпустили из школы во время сигнала ракетной опасности

В Новороссийске часть детей покинула здание школы во время воздушной тревоги
true
true
true
close
Антон Вергун/РИА Новости

В Новороссийске Краснодарского края детей выпустили из школы во время сигнала воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

В публикации говорится, что инцидент произошел в гимназии №6. На обнародованных кадрах можно заметить, что дети спокойно покидают школу под вой сирен, предупреждающих об угрозе атаки БПЛА.

Родители в комментарии каналу возмутились произошедшем и задались вопросом о необходимости проведения учений, если детей просто выпускают на улицу.

В Telegram-канале управления образования города сообщили, что дети находятся в школе и сотрудники действуют согласно инструкции. В публикации отмечается, что на данный момент группу детей, которые покинули учебное заведение, разыскивают.

Заместитель главы городского округа Новороссийска Наталья Майорова в своем Telegram-канале подтвердила, что в городе сработала система оповещения об атаке БПЛА. Она отметила, что реакция родителей объяснима, поскольку не все классные руководители обладают возможностью оповестить о состоянии детей.

Чиновница призвала сохранять спокойствие, поскольку во всех учебных заведениях есть строгий протокол, согласно которому главным приоритетом является обеспечения безопасности несовершеннолетних.

Ранее в Новороссийске отразили атаку украинских безэкипажных катеров и беспилотников.

