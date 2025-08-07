Атаку безэкипажных катеров и беспилотников отражают в Новороссийске

Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, на береговой линии звучит сирена. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)», — написал он.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей пишет, что в городе слышны взрывы. Предварительно, средства ПВО работают по украинским беспилотникам и безэкипажным катерам.

Очевидцы рассказали каналу, что проснулись от громких звуков около 4:00, после чего слышали несколько мощных взрывов.

Ночью сообщалось, что беспилотники атаковали город Суровикино Волгоградской области. В городе прозвучало не менее 10 взрывов. После падения обломков одного из сбитых беспилотников в одном из районов произошло возгорание.

Ранее несколько подростков пострадали из-за атаки дрона ВСУ в Белгородской области.