На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Подростки украли водку с могилы участника СВО и были избиты сверстниками

В Шахтах проводят проверку после избиения подростков из-за бутылки водки
true
true
true
close
Telegram-канал «Чп шахты»

В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства конфликта подростков. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Следователи организовали проверку после того, как обнаружили видео в соцсетях. По данным РЕН ТВ, речь идет о видео, на котором группа молодых людей избивает школьников.

Причиной стало то, что последние взяли бутылку водки с могилы участника СВО.

«Мало того, что ты украл водку с могилы военного, так ты его еще и не помянул. Ты понимаешь? Он тебя защищал!», – цитирует подростка издание.

На кадрах заметно, как один из подростков говорит эти слова, после чего юношу избивают другие молодые люди. Затем обидчик требует, чтобы подросток встал на колени, и, когда он выполняет действие, в него плюют.

Также несовершеннолетние избили еще одного мальчика, который был вместе с пострадавшим.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее в Кемерово восьмиклассник играл в прятки и обстрелял приятеля из пневматики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами