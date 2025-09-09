Подростки украли водку с могилы участника СВО и были избиты сверстниками

В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства конфликта подростков. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Следователи организовали проверку после того, как обнаружили видео в соцсетях. По данным РЕН ТВ, речь идет о видео, на котором группа молодых людей избивает школьников.

Причиной стало то, что последние взяли бутылку водки с могилы участника СВО.

«Мало того, что ты украл водку с могилы военного, так ты его еще и не помянул. Ты понимаешь? Он тебя защищал!», – цитирует подростка издание.

На кадрах заметно, как один из подростков говорит эти слова, после чего юношу избивают другие молодые люди. Затем обидчик требует, чтобы подросток встал на колени, и, когда он выполняет действие, в него плюют.

Также несовершеннолетние избили еще одного мальчика, который был вместе с пострадавшим.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

