Эксперт дал оценку «кровавой Луне», которая показала наличие взвеси в атмосфере

Млечный путь был отлично виден во время полной фазы затмения Луны. Это означает, что в земной атмосфере много аэрозолей, сообщил РИА Новости директор астрономической лаборатории ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев.

Он вместе с астрономами Иркутской области наблюдал затмение в телескоп на базе Байкальской астрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН в Листвянке.

По словам Язева, присутствие в земной атмосфере аэрозолей может быть следствием вулканических извержений на Камчатке.

Он объяснил, что аэрозоли — это дисперсные частицы, которые преимущественно находятся в нижних слоях атмосферы. Их формируют вулканическая пыль и пепел, частицы дыма от лесных пожаров, почвенная и космическая пыль.

Вечером 7 сентября в небе можно было наблюдать полную фазу затмения Луны. На европейской части России она началась около 18:28 по московскому времени и завершилась примерно в 21:52. Явление невооруженным глазом могли видеть все россияне — от Дальнего Востока до Калининграда.

Кровавая, или красная, Луна — это явление, которое возникает в период полного лунного затмения. Название произошло из-за глубокого медно-оранжевого свечения, которое наблюдается при полном затмении.

Ранее физики раскрыли тайну рождения Юпитера.