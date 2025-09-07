Над Москвой всходит «кровавая Луна»

В Москве и других городах России началось полное лунное затмение. Корреспонденты «Газеты.Ru» в разных районах столицы сфотографировали Луну.

О том, что 7 сентября в небе над Россией, можно будет увидеть полное лунное затмение, было известно заранее. В это время Луна проходит через всю земную тень целиком, а ее поверхность окрашивается в необычные красные тона. Происходит это из-за земной атмосферы: солнечные лучи, пронизывая ее, рассеиваются и «подкрашивают» Луну в оранжево-бурый цвет. Отсюда и название «кровавая».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Астрономы называют это одним из самых красивых явлений, которое видно невооруженным глазом. В отличие от солнечного затмения, которое длится несколько минут, лунное можно наблюдать долго, не опасаясь за зрение.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований рассказали, что затмение продлится пять часов — с 18:28 до 23:55. Больше таких астрономических ситуаций в этом году с территории РФ увидеть будет нельзя.

