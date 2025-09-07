На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин устроил дебош в торговом центре и сжег свои вещи

В Тюмени мужчина устроил погром в ТЦ и сжег одежду на парковке
Global Look Press

Житель Тюмени устроил два скандала с разницей в несколько часов в торговом центре «Фаворит», сначала он угрожал ножом фитнес-тренеру, а после возвращения поджег свою одежду и разбил автомобиль. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел 4 сентября, 40-летний мужчина пришел в спортклуб торгового центра с ножом в руках и потребовал встречи с фитнес-тренером. Как выяснилось, он не был знаком с девушкой и не состоял с ней в каких-либо отношениях. Сотрудники клуба вызвали Росгвардию. Экипаж оперативно прибыл на место, обезвредил нарушителя и доставил его в отдел полиции.

Утром следующего дня мужчина вернулся к ТЦ. Не сумев попасть внутрь, он разделся, поджег свою одежду на парковке, а затем разбил стекла в припаркованном автомобиле. После этого дебошир уснул на газоне рядом с машиной. Прибывшие по вызову полицейские повторно задержали его и передали медикам. По данным очевидцев, ранее мужчина всегда вел себя адекватно.

В пресс-службе Росгвардии и полиции подтвердили оба инцидента и уточнили, что обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Краснодаре мужчина украл продукты и разбил дверь в магазине.

