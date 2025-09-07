На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Названы пять рабочих профессий, которые никогда не заменит нейросеть

Эксперт Кладов: ИИ не заменит пожарных, строителей и сантехников с электриками
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Искусственный интеллект продолжает трансформировать рынок труда, но ряд рабочих профессий сохранят устойчивость к автоматизации. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по найму, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов.

По данным MIT, сегодня под полную замену ИИ подпадают лишь около 3% рабочих мест в США, а долгосрочно — до 27%. При этом, по прогнозам McKinsey, до 375 млн рабочих мест могут исчезнуть к 2030 году, но появятся около 97 млн новых — в сферах, где машины дополняют труд человека, а не заменяют его.

Однако есть профессии, в которых роль человека остается критической. Кладов выделил пять таких сфер.

Строители — работают в постоянно меняющихся условиях, где необходима гибкость и принятие нестандартных решений.

Кровельщики — трудятся в экстремальных условиях и должны быстро оценивать риски на высоте.

Сантехники и электрики — опираются на опыт и интуицию при работе с оборудованием, что невозможно воспроизвести алгоритмами.

Пожарные — их деятельность требует мгновенной реакции и способности спасать жизни в непредсказуемых ситуациях.

Водители в сложных условиях (дальнобойщики, работающие на дорогах с плохим покрытием или ограниченной видимостью) — задачи, где пока необходим человек.

Согласно исследованию Microsoft, профессии, связанные с физическим трудом и постоянным взаимодействием с людьми, остаются наименее подверженными автоматизации. А по данным Jobs and Skills Australia, почти половина рабочих мест в мире имеют низкий риск быть замененными.

«ИИ справляется с обработкой данных и рутиной, но бессилен там, где нужны физическое присутствие, креативность и эмоциональный интеллект. В этих сферах человек останется незаменим еще долгие годы», — отметил Кладов.

Ранее были названы самые популярные нейросети у россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами