Китаянка утверждает, что победила седину благодаря инновационным инъекциям

Китайская актриса Го Тун вызвала бурное обсуждение в соцсетях после признания, что проходит курс инъекций, которые якобы возвращают ее седым волосам естественный черный цвет, пишет Daily Mail.

Женщина рассказала поклонникам в соцсетях, что завершила десятый сеанс лечения в шанхайской больнице Юэян. По ее словам, первые результаты уже заметны. Актриса объяснила, что седина появилась не по наследственным причинам, а из-за стресса и напряженного образа жизни. Она призналась, что лечение стало для нее способом справиться с переживаниями из-за внешности.

По данным китайских СМИ, в инъекциях используется разновидность витамина В12, который, согласно традиционной китайской медицине, стимулирует выработку меланина — пигмента, отвечающего за цвет волос, кожи и глаз. Однако мнение специалистов на Западе по этому поводу разделилось.

Так, британский дерматолог Магнус Линч отметил, что трудно понять, связаны ли улучшения именно с инъекциями, или же с другими факторами вроде микронидлинга. Доктор Эд Робинсон добавил, что некоторые случаи показывали легкое потемнение волос, однако систематических данных о надежном эффекте против седины, по его мнению, не существует.

Ранее трихолог раскрыла причины появления ранней седины у женщин и мужчин.