«Шантажируют и пугают»: россиян предупредили об атаках мошенников на подростков

Кибермошенники начали активно атаковать российских подростков и адаптировать свои преступные схемы под их интересы и особенности поведения в сети. Они привлекают их обещаниями призов, выигрышей и дополнительного заработка, а затем шантажируют и запугивают, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Среди наиболее распространенных видов атак депутат выделил фейковые розыгрыши и конкурсы в соцсетях, под видом которых подросткам обещают призы. При этом мошенники выманивают у них личные данные, номера банковских карт родителей, получают доступ к аккаунтам якобы для подтверждения выигрыша.

Часто злоумышленники также предлагают подросткам легкий заработок – например, на маркетплейсах, продаже товаров, тестировании сервисов банков и так далее. При этом от них требуют открыть счет, оформить карту, передать данные, а в конечном итоге привлекают своих жертв к отмыванию денег, делая их соучастниками преступлений.

Многие подростки становятся жертвами шантажа, вымогательства, причем зачастую связываются с ними мошенники через фейковые аккаунты учителей или школьной администрации.

«Чтобы защитить подростков, важно говорить с ними на языке доверия, — посоветовал Немкин. — Родители должны объяснить детям, что в интернете, как и в жизни, не все люди честны и любая просьба о личной информации — это повод насторожиться».

Он призвал родителей не ругать своих детей, а сразу обращаться в школу, полицию и Роскомнадзор. Лучшим инструментом защиты подростков от мошенников депутат назвал цифровую грамотность и доверие в общении с детьми.

До этого руководитель центра бесшовности МТС ID Роман Аникушин рассказал, что мошенники используют сезон сдачи ЕГЭ для кражи персональных данных. Они создали более 100 сайтов, которые якобы продают ответы на экзамены. Как школьники, так и их родители оставляют свои личные данные для авторизации на подобных ресурсах, чем и пользуются мошенники. Есть риск получить файлы с вредоносным программным обеспечением (ПО) для кражи паролей, передать злоумышленникам доступ к своему устройству, а также стать жертвой шантажа.

Ранее россиян предупредили о росте мошенничества в майские праздники.