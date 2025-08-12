Суд в Китае нашел выход для пары, которая при разводе не могла поделить 29 куриц, пишет South China Morning Post.

Как пишут СМИ, жительница одной из деревень по фамилии Ту и ее муж Ян подали на развод после долгого брака. Их основной доход приносило сельское хозяйство — они содержали 53 птицы: 29 кур, 22 гуся и 2 утки. Крупных активов у семьи не было, кроме построенных своими руками домов.

При разделе имущества быстро выяснилось: гусей и уток можно поделить поровну, а вот с курами возникла проблема. Ту утверждала, что вырастила птиц самостоятельно и заслуживала одну лишнюю курицу. Ян настаивал, что он тоже много работал, ухаживая за ними.

Пара пыталась найти решение через родителей, но те не смогли помочь. Дети также отказались вмешиваться. Тогда судья Чэнь Цянь предложила два варианта: либо лишнюю курицу съесть вместе, либо оценить ее стоимость и компенсировать друг другу.

Супруги выбрали первый путь. Они приготовили птицу, поужинали вместе, а саму трапезу назвали «прощальной». Судья отметила, что такой исход не только соответствует правовым нормам, но и отражает сельские традиции. По ее словам, раздел птицеводческих активов в деревне — процесс непростой: нужно учитывать не только количество голов, но и затраты на корм и циклы роста.

