В Липецке молочный зуб застрял в легком пятилетней девочки

Липецкие врачи спасли пятилетнюю девочку, которая случайно вдохнула молочный зуб. Об этом в Telegram-канале сообщила глава Минздрава региона Анна Маркова.

Мать пятилетней девочки решила покачать ей молочный зуб, который доставлял беспокойство. В какой-то момент зуб выпал, ребенок рефлекторно вдохнул его и стал испытывать проблемы с дыханием.

Несовершеннолетнюю доставили в больницу, в ходе обследования выяснилось, что инородное тело попало в легкое. Эндоскопистам пришлось извлекать зуб под наркозом. Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого в Иркутске двухлетняя девочка проглотила 29 магнитов. В больницу ребенок поступил в тяжелом состоянии с симптомами кишечной непроходимости и кровавой рвотой. Рентген показал, что магниты, попав в разные отделы кишечника, создали опасное сцепление, что привело к внутренней грыже и угрозе разрыва стенки кишки. Хирурги экстренно прооперировали ребенка, извлекли все инородные предметы и устранили последствия начинавшегося перитонита.

Ранее в Башкирии спасли дошкольника, который съел ягоду ландыша.