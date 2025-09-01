На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал последствия запрета сайтов знакомств для россиян

Гендиректор Мамбы Бронецкий: запрет онлайн-знакомств сократит число свиданий
Shutterstock

Генеральный директор интернет-сети знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение лидера «Федерального проекта по борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталия Бородина запретить сайты знакомств, которые «отучили юношей ухаживать за девушками».

Эксперт отметил, что онлайн-знакомства остаются наиболее популярным форматом. К тому же офлайн-свидания никто не запрещает.

«Если будет запрещено знакомство через Интернет, то какое-то количество людей перейдет к знакомствам на улице, но далеко не все. Существенно сузится круг. Нельзя будет познакомиться с человеком даже с другого конца города, поскольку непонятно, где с ним пересекаться. Станет меньше потенциальных свиданий», — считает Бронецкий.

Он также выразил сомнения, что переход сферы знакомств в офлайн повысит качество ухаживаний, на что надеется автор идеи.

Как заявил Бородин, в России необходимо запретить сайты знакомств.

По его словам, платформы для знакомств развращают молодежь, а также противоречат культуре и традиционным ценностям России. Кроме того, подобными сайтами могут пользоваться мошенники и другие преступники.

Ранее эксперт развеял пять мифов о приложениях для знакомств.

