Названа причина смерти школьницы в Ульяновской области

РИА: ученица лицея под Ульяновском умерла из-за остановки кардиостимулятора
«Газета.Ru»

Причиной смерти школьницы, которой стало плохо во время линейки в лицее в Ульяновской области, стала остановка кардиостимулятора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«[Произошла] остановка кардиостимулятора», — рассказал источник агентства.

1 сентября следственное управление СК РФ по Ульяновской области в Telegram-канале сообщило, что одной из учениц Октябрьского сельского лицея стало плохо во время линейки. Девочку 2012 года рождения доставили в медицинское учреждение, где врачи оказали ей помощь. Но, несмотря на это, ребенок умер.

Следователи и криминалисты немедленно выехали на место происшествия. В связи со случившимся была организована доследственная проверка. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства, значимые для юридической оценки произошедшего.

До этого газета kp.ru сообщила, что в Новосибирской области девятиклассница потеряла сознание во время репетиции линейки к 1 сентября и затем умерла от остановки сердца. После того как девочке стало плохо, ее мать и учитель физкультуры доставили ребенка в больницу. Школьницу госпитализировали в отделение реанимации, но спасти ее не удалось.

Ранее в Луганской народной республике шалость с огнетушителем привела к смерти ребенка.

