Девятиклассница умерла во время репетиции к 1 сентября в Бердске

kp.ru: в Новосибирской области школьница скончалась во время репетиции линейки

В Новосибирской области девятиклассница потеряла сознание и умерла от остановки сердца во время репетиции линейки к 1 сентября. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в школе № 3, школьники ждали начала репетиции, когда одной из девочек внезапно стало плохо. Девятиклассницу вывели на свежий воздух и вызвали скорую помощь. Спустя 15 минут ожидания учитель физкультуры вместе с матерью доставили девочку в больницу.

Несовершеннолетнюю госпитализировали в отделение реанимации, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось. По предварительной информации, причиной гибели ребенка стала внезапная остановка сердца.

По факту произошедшего проверку проводит региональный СК , обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Известно, что проблем со здоровьем у погибшей девятиклассницы не было. Она училась на «отлично», активно участвовала в жизни школы и занималась в патриотическом клубе.

