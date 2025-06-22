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В ЛНР детская шалость с огнетушителем закончилась клинической смертью

В ЛНР при взрыве огнетушителя погиб ребенок, еще один ранен
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Depositphotos

В городе Красный Луч Луганской народной республики (ЛНР) дети пострадали при взрыве огнетушителя. Об этом сообщает в Telegram-канале правительство региона.

Там рассказали, что мальчики 12 и 13 лет из шалости кинули в костер баллон огнетушителя. Произошел взрыв, при котором пострадали оба ребенка. Старшего не удалось реанимировать: он умер в местной больнице после клинической смерти (когда сердечная деятельность и дыхание останавливаются, а человек впадает в глубокую кому).

Как уточнили в региональном правительстве, второй пострадавших доставлен в больницу в Луганске в тяжелом состоянии.

В конце мая в Волосовском районе Ленобласти на двух девочек в заброшенном здании упали бетонные плиты. Обрушение конструкций в здании бывшего сельскохозяйственного предприятия в деревне Терпилицы произошло около 17:00 31 мая. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ. о пропаже 12-летней и 11-летней школьниц сообщили родные. Девочки вместе гуляли. Спасатели извлекли их из-под завалов без признаков жизни.

Ранее дети из любопытства спалили дом культуры в селе под Костромой.

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