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Пьяный пациент избил бригаду скорой помощи в Петербурге и стал фигурантом дела

В Петербурге пьяный пациент избил бригаду скорой помощи
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Петербурге 19-летний пьяный пациент избил врачей в машине скорой помощи. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 18 июля в районе улицы Зайцева. Пациент, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на 38-летнего фельдшера и ее 62-летнюю коллегу в машине скорой помощи. В результате нападения обе женщины получили травмы головы и ушибы.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции, однако после этого ввиду неадекватного состояния госпитализировали в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои.

До этого в Ленобласти пациент вытолкнул из машины скорой на дорогу девушку-фельдшера. Она сильно ударилась о бордюр и получила получила перелом костей таза, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу.

Ранее екатеринбуржец пытался спровоцировать драку с бригадой скорой и сломал медику руку.

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