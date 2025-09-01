В России запретили производство трех видов ПЭТ-упаковки

В России вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки

В России с 1 сентября вступил в силу запрет на производство трех видов ПЭТ-упаковки, которые сложно или невозможно утилизировать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на перечень, утвержденный распоряжением правительства РФ.

Согласно перечню, в стране запретили производство ПЭТ-бутылок для пищевой промышленности. Исключением стали бесцветные, голубые, зеленые, коричневые и белые варианты. Также в России запрещено производство ПЭТ-упаковок с этикеткой из поливинилхлорида и многослойных ПЭТ-бутылок.

При этом, как отмечается в распоряжении, запрет не распространяется на ПЭТ-упаковки, которые были произведены до 1 сентября 2025 года.

В июне губернатор индонезийского острова Бали Вайан Костер объявил о запрете производства бутылок для воды объемом менее одного литра. По его словам, все стороны, от высшего до местного уровня власти, согласились больше не использовать одноразовый пластик, чтобы способствовать решению проблемы отходов на острове.

