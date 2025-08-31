На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин подслушивал бывшую жену через тайно установленный GPS-трекер

В Калининградской области мужчина тайно подслушивал экс-супругу через GPS-трекер
true
true
true
close
Shutterstock

В Калининградской области 43-летнего мужчину заподозрили в тайном подслушивании бывшей супруги. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, житель поселка Большое Исаково тайно установил GPS-трекер в системный блок персонального компьютера своей бывшей жены. Он сделал это в июне 2025 года, чтобы получать через специальное программное обеспечение доступ к личным разговорам без ведома женщины.

Уголовное дело возбуждено по ст. 138.1 УК РФ — незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Ранее москвичка заявила в полицию на мужа, который следил за ней из микроволновки.

