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Москвичка заявила в полицию на мужа, который следил за ней из микроволновки

Shot: москвичка обнаружила подслушивающие устройства в машине и микроволновке

Жительница Москвы обвинила мужа в тотальной слежке, женщина обнаружила несколько подслушивающих устройств в своей квартире и машине. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Сотрудница медицинской клиники обратила внимание на странный звук в микроволновке, женщина осмотрела технику и увидела подключенное к ней устройство, состоящее из смарт-часов и зарядки от телефона.

Спустя сутки еще один «жучок» она нашла в своей машине. Москвичка обратилась в полицию, эксперты установили, что оба самодельных устройства прослушивали разговоры москвички.

В тотальной слежке женщина подозревает своего мужа, с которым идет сложный бракоразводный процесс. Она обращалась к участковому с жалобами на то, что он угрожает подбросить ей запрещенные вещества, чтобы лишить прав на детей и прячет ключи от авто. Теперь она намерена привлечь супруга за нарушение тайны частной жизни и как можно скорее оформить развод.

Ранее в Дагестане 72-летний мужчина напал с ножом на соседей из-за подозрений в слежке.

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