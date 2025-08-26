В Новосибирске две школьницы избили ребенка и заставляли его встать на колени

В Новосибирске школьницы избили ребенка и заставляли его встать на колени

В Новосибирске две школьницы избили мальчика намного младше себя и заставляли его встать на колени. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Первомайка».

Инцидент произошел 25 августа в одном из дворов на улице Шукшина — две школьницы избивали мальчика, которому на вид было около семи лет. По словам очевидицы, они наносили ему удары и требовали встать на колени. Когда женщина попыталась вмешаться, подростки начали грубить ей и использовать нецензурную лексику.

Местные жители отмечают, что девочки ранее уже отмечались своим асоциальным поведением. По их словам, повлиять на подростков не удалось даже сотрудниками полиции.

До этого в Казани толпа подростков жестоко избила мужчину в подъезде. Позже пострадавший обратился в полицию и сообщил, что причиной случившегося стала ссора.

Ранее российский школьник избил сверстника на глазах у толпы.