Россиянам дали советы, как сэкономить на технике к учебному году

Довольно часто при «торможении» компьютерной техники можно обойтись относительно простой заменой комплектующих, а не обновлять устройство целиком, рассказал «Газете.Ru» Артем Пищулин, менеджер по бренд-коммуникациям российского производителя компьютерной техники iRU.

«Выгоднее всего модернизировать память (ОЗУ и ПЗУ). Модернизация почти всегда выгодна, если речь идет о добавлении ОЗУ и ПЗУ. Для более серьезного апгрейда (замены видеокарты или процессора) нужно считать бюджет и оценивать совместимость с остальным «железом». Так что многое зависит от умений пользователя и, конечно, типа техники, которая требует апгрейда. Так, стандартный домашний ПК позволяет провести довольно широкую модернизацию», — объяснил он.

Чаще всего прибегают к апгрейду оперативной памяти. Если вы замечаете, что компьютер долго запускает программы или несколько вкладок в браузере, то можно поставить в него дополнительную планку ОЗУ или заменить устаревшую планку формата DDR3 на DDR4 или DDR5.

«Также можно «прокачать» ПЗУ с помощью дополнительного накопителя или замены жесткого диска HDD на более современный твердотельный SSD. Это позволит устройству быстрее запускать операционную систему и программы», — рассказал он.

Поменять ОЗУ и ПЗУ достаточно просто, а комплектующие стоят недорого, так что это и самый подходящий вариант для учащихся, и наиболее выгодный по соотношению цена / улучшение производительности.

Эксперт также рассказал, какие есть альтернативы ПК, если цель подготовиться к учебному году, но с небольшим бюджетом.

«Неттопы и моноблоки занимают гораздо меньше места за рабочим столом, а моноблоки еще и решают проблему многочисленных проводов, потому что, по сути, представляют собой «слившиеся» в одно устройство монитор и системный блок. Современные версии этих компактных устройств легко справляются с офисными документами, серфингом в интернете и прочими учебными задачами. Да, в них чаще всего нет дискретной видеокарты, следовательно, они не потянут современные ААА-игры или 3D-рендеринг, но для учебы это чаще всего и не требуется», — сказал эксперт.

Зачастую неттопы и моноблоки более выгодны и с точки зрения бюджета. Неттоп (при наличии у вас рабочего монитора) или моноблок, скорее всего, будет мощнее ноутбука за ту же цену.

«Для стандартных учебных задач лучше взять устройство с операционной системой. Покупка устройства в той или иной комплектации зависит от запросов. Чем сложнее запросы (работа с множеством вкладок, большими таблицами, «тяжелыми» PDF и т.д.), тем более производительная начинка требуется устройству. При сомнениях можно взять базовую конфигурацию и, при необходимости, провести модернизацию», — рекомендовал он.

Пищулин также не советует покупать восстановленную или б/у технику обычным пользователям. Также существует риск покупки б/у техники под видом новой на маркетплейсах, так что стоит обращаться только к проверенным продавцам и производителям.

«А вот покупка «прошлогодней» техники, например, с процессорами предыдущих поколений, может быть выгодной. Для приобретения учебного устройства нет нужды гнаться за технологическими новинками», — отметил специалист.

