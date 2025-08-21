На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали чаще составлять списки продуктов с помощью ИИ

Rambler&Co: 23% россиян используют ИИ для составления списка продуктов
Depositphotos

Около 23% россиян используют ИИ для составления списка продуктов, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и программы лояльности «СберСпасибо».

Опрос показал, что 7% выбирают GigaChat, 6% — YandexGPT, 5% — Deepseek, 5% — ChatGPT.

Как отметила директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо» Ольга Иванова, ИИ помогает проанализировать историю покупок и предпочтения, оптимизируя бюджет.

«Сейчас уже 4% покупателей применяют ИИ при заказе продуктов и отмечают, что это ускоряет навигацию по каталогу. Еще 17% готовы подключить рекомендации нейросетей, если это упростит выбор и поможет сэкономить», — сказала она.

Также Иванова добавила, что пользователи иногда сталкиваются с ситуацией, когда в каталоге нет знакомых брендов.

В таких случаях 33% пользователей читают отзывы и смотрят на рейтинги товара, 23% используют фильтры, 20% откладывают покупку, а 22% отменяют заказ.

Опрос проходил с 24 по 31 июля 2025 года. Всего в нем приняли участие более 120 тыс. пользователей со всей России.

