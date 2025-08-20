На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В российском городе мать швырнула об асфальт двухлетнюю дочь и попала под проверку

В Иваново женщина швырнула об асфальт двухлетнюю дочь и попала под проверку
true
true
true
close
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Иваново полиция заинтересовалась местной жительницей после ее грубого обращения с дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию поступило обращение, что на площади Революции неизвестная бросила на асфальт девочку, предположительно, свою дочь. Свидетелем инцидента стал сотрудник ППС Ивановского отдела, который в тот день был освобожден от службы в связи с выходным, но не прошел мимо. Патрульный оставил свои планы и задержал женщину 1999 года рождения до приезда коллег.

Женщину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Ее двухлетнюю дочь госпитализировали в медицинское учреждение. Информация о ее состоянии отсутствует.

Ранее в Подмосковье женщина избила дочь за отказ нянчить младшую сестру и побег во двор.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами