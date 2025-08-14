На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье женщина избила дочь за отказ нянчить младшую сестру и побег во двор

«МК»: в Подмосковье женщина избила дочь за отказ нянчить младшую сестру
В Подмосковье 46-летняя женщина избила восьмилетнюю дочь за то, что та сбежала к друзьям, отказавшись нянчить младшую сестру. Об этом сообщает mk.ru.

Все случилось 13 августа на улице Бояринова в городе Балашиха. Предварительно, женщина ушла по делам, поручив старшей дочери присматривать за младшей. Однако девочка отвела сестру к знакомым и отправилась играть во двор. Вернувшись домой и не обнаружив детей, мать в панике несколько часов искала их по округе.

Когда она нашла старшую дочь на детской площадке, то в ярости набросилась на нее — таскала за волосы, била руками и кричала, несмотря на попытки ребенка объяснить, что младшая сестра в безопасности.

Прокуратура региона начала проверку по факту произошедшего. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее россиянка избила дочь-школьницу за опоздание.

