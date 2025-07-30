Женщина отбилась от двух медведей с помощью спрея и спасла раненого мужа

В Канаде женщина отбилась от медведей гризли и спасла раненого мужа. Об этом пишет People.

ЧП произошло 26 июля у реки Кутеней в районе Уэст-Крестона в Британской Колумбии, где пара каталась на электровелосипедах.

Жена пострадавшего услышала его крик и увидела, что на нее бежит медведь. Она использовала противомедвежий спрей, чтобы отбиться от первого животного, а затем заметила второго медведя, который напал на мужа. Женщина снова применила спрей, и оба медведя убежали.

Пострадавшего быстро доставили в больницу, где он перенес операцию. Спасатели прочесали местность, но медведей не нашли. В результате власти закрыли три основных тропы, установили предупреждающие знаки и поставили ловушки для животных. Тропы пока остаются закрытыми для безопасности посетителей.

Ранее житель Камчатки разогнал сходку медведей на пляже.