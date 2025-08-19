На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мальчик получил ожоги 96% тела после взрыва канистры с бензином во дворе

В Казахстане мальчик получил ожоги 96% тела после поджога канистры с бензином
true
true
true
close
Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Ребенок из Казахстана не выжил после игр во дворе. Об этом сообщает «Мой город» со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел в Уральске. Дети вышли во двор, где один из местных жителей ремонтировал автомобиль. Недалеко от себя он оставил канистру с бензином.

В какой-то момент школьники подожгли содержимое, и емкость взорвалась. В этот момент у одного из них, восьмилетнего мальчика, загорелась одежда.

«Пострадавший ребенок получил ожоги 96% поверхности тела IV степени», – сообщается в публикации.

В больницу пострадавший попал в тяжелом состоянии, его подключили к ИВЛ. Несмотря на приложенные усилия, спасти школьника не удалось.

По словам авторов, полицейские возбудили дело, но вскоре закрыли его, так как не нашли состава преступления. Сам водитель произошедшее отрицал.

В полиции журналистам рассказали, что сейчас идет досудебное расследование. Специалисты проводят необходимые экспертизы и другие мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярске заряжавшийся телефон загорелся под подушкой у женщины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами