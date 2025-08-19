Мальчик получил ожоги 96% тела после взрыва канистры с бензином во дворе

В Казахстане мальчик получил ожоги 96% тела после поджога канистры с бензином

Ребенок из Казахстана не выжил после игр во дворе. Об этом сообщает «Мой город» со ссылкой на местные паблики.

Инцидент произошел в Уральске. Дети вышли во двор, где один из местных жителей ремонтировал автомобиль. Недалеко от себя он оставил канистру с бензином.

В какой-то момент школьники подожгли содержимое, и емкость взорвалась. В этот момент у одного из них, восьмилетнего мальчика, загорелась одежда.

«Пострадавший ребенок получил ожоги 96% поверхности тела IV степени», – сообщается в публикации.

В больницу пострадавший попал в тяжелом состоянии, его подключили к ИВЛ. Несмотря на приложенные усилия, спасти школьника не удалось.

По словам авторов, полицейские возбудили дело, но вскоре закрыли его, так как не нашли состава преступления. Сам водитель произошедшее отрицал.

В полиции журналистам рассказали, что сейчас идет досудебное расследование. Специалисты проводят необходимые экспертизы и другие мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

