В Ираке сотни паломников отравились хлором

Al Jazeera: 621 паломник пострадал от удушья из-за утечки хлора в Ираке
Depositphotos

В Ираке 621 паломник пострадал от удушья из-за утечки хлора. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Инцидент произошел в Карбале. По данным минздрава Ирака, все пострадавшие получили медицинскую помощь и покинули больницы в хорошем состоянии. Причиной случившегося — утечка хлора с водопроводной станции на трассе Карбала-Наджаф.

Журналисты отмечают, что иракская инфраструктура находится в плачевном состоянии из-за десятилетий войн и коррупции, при этом стандарты безопасности для оценки их надежности в стране не действуют.

Ожидается, что в 2025 году Карбалу посетят несколько миллионов мусульман-шиитов со всего мира. Считается, что в городе находятся останки внука пророка Мухаммеда Хусейна и его брата Аббаса. В ночь с 14 на 15 августа шииты держат траур в память о Хусейне и 72 его соратниках, которые пали в неравной битве с войсками омейядского халифа Язида. Эти поминальные мероприятия называют Арбаин.

Ранее поезд протаранил автобус с паломниками в Ленобласти.

