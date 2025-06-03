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Устроившему взрыв газа в доме жителю Подмосковья утвердили пожизненный срок

Суд утвердил пожизненный срок жителю Ступино, устроившему взрыв газа в доме
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Depositphotos

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным пожизненный срок жителю подмосковного Ступино Алексею Зарубину, который устроил взрыв газа в жилом доме. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Приговор Московского областного суда оставлен без изменения», — сказали в суде.

По данным следствия, Зарубин из-за частых ссор хотел убить свою жену и детей, с связи с чем планировал инсценировать преступление под бытовой взрыв газа. Взрыв привел к обрушению подъезда многоэтажного жилого дома, в результате погибли шесть человек, в том числе жена и двое детей осужденного, четверо человек получили различные травмы.

Сам инцидент произошел в апреле 2022 года в доме номер 4 в Центральном переулке. Собственникам квартир был причинен ущерб на сумму 588 млн рублей. Следователи собрали доказательства, они и заключения экспертиз легли в основу обвинения.

Ранее при взрыве газа в пятиэтажке Донецка пострадали четыре человека.

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