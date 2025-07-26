На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два человека погибли при атаке беспилотника на Ростовскую область

Слюсарь: два человека погибли при атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

В результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Это произошло в Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста. Автомобиль полностью сгорел.

По словам чиновника, в настоящий момент устанавливается личность жертв атаки, на месте работают специалисты.

Незадолго до этого Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны в ночь на 26 июля отразили атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области.

В ночь на 26 июля опасность атаки дронов объявили в Воронежской, Ивановской Липецкой, Орловской , Ростовской, Тульской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Мордовии, Северной Осетии и Татарстане.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами