Два человека погибли при атаке беспилотника на Ростовскую область

В результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Это произошло в Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста. Автомобиль полностью сгорел.
По словам чиновника, в настоящий момент устанавливается личность жертв атаки, на месте работают специалисты.
Незадолго до этого Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны в ночь на 26 июля отразили атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области.
В ночь на 26 июля опасность атаки дронов объявили в Воронежской, Ивановской Липецкой, Орловской , Ростовской, Тульской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Мордовии, Северной Осетии и Татарстане.
Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.