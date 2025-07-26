Два человека погибли при атаке беспилотника на Ростовскую область

Слюсарь: два человека погибли при атаке БПЛА на автомобиль в Ростовской области

В результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область погибли два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Это произошло в Зимовниковском районе возле автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста. Автомобиль полностью сгорел.

По словам чиновника, в настоящий момент устанавливается личность жертв атаки, на месте работают специалисты.

Незадолго до этого Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны в ночь на 26 июля отразили атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области.

В ночь на 26 июля опасность атаки дронов объявили в Воронежской, Ивановской Липецкой, Орловской , Ростовской, Тульской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Мордовии, Северной Осетии и Татарстане.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.