В одном из российских регионов объявили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Губернатор призвал местных жителей сохранять спокойствие и добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся наготове.

Он призвал жителей области по возможности не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по объектам гражданской и социальной инфраструктуры.

По его словам, в ответ на это Вооруженные силы РФ принимают меры по организации системы противовоздушной обороны и снижению возможных рисков для населения. Представитель Кремля подчеркнул, что ситуация остается серьезной, и Россия понимает характер исходящей угрозы.

В ночь на 24 июля город Сочи подвергся атаке БПЛА, в результате чего на улице Авиационной в Адлерском районе произошёл пожар. По данным губернатора Краснодарского края, двоих спасти не удалось, в еще 11 человек получили ранения, четверо из них находятся в больнице.

Ранее в аэропорту Сочи задержали 56 рейсов на фоне атаки дронов.