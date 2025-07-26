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В Татарстане объявили опасность атаки беспилотников

В МЧС сообщили об опасности атаки дронов в Татарстане
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На территории Татарстана объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в приложении МЧС России.

В ночь на 26 июля опасность атаки беспилотников также объявили в Воронежской, Ивановской Липецкой, Орловской , Ростовской, Тульской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Мордовии и Северной Осетии.

Накануне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще всего наносят удары по Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областям, а также по Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.

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Атаки БПЛА на Россию
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