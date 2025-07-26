Опасность атаки БПЛА объявлена в Ивановской области

Опасность атаки беспилотными летательными аппаратами объявили в Ивановской области. Об этом сообщило правительство региона в Telegram-канале.

«В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают обстановку», — говорится в публикации.

Беспилотную опасность объявили в Тульской области, в Ставропольском крае, Мордовии, в Орловской области и других регионах России.

25 июля беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал центр Горловки в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего один из домов получил повреждения.

Ранее ВСУ атаковали администрацию и МФЦ в поселке в ЛНР.