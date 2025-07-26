Беспилотную опасность объявили в Орловской области

Опасность атаки БПЛА объявили в Орловской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России, передает РИА Новости.

«Опасность атаки БПЛА! На территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в оповещения.

Жителей Ростовской области также предупредили об опасности атаки беспилотников.

25 июля временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу нанесли повторный удар дроном по автомобильной заправочной станции (АЗС) вблизи хутора Фонов Рыльского района, в результате чего пострадали три человека. По его словам, две женщины получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга, а мужчина — ранение головы, груди, рук и ног.

Сегодня эта заправка уже уже попадала под удар украинского беспилотника. Хинштейн сообщал, что 53-летний мужчина получил легкое рассечение кожи. Обломки дрона также повредили три автомобиля.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.