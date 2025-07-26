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В Ростовской области отразили атаку беспилотников

Врио губернатора Слюсарь: силы ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области
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MOD Russia/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью отразили атаку беспилотников в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, из-за падения БПЛА нарушено энергоснабжение частных домов в хуторе Чукаринский Шолоховского района. Речь идет о зданиях, расположенных на улице Терновая. В одном из них повреждена кровля и фасад, выбиты стекла в окнах, повреждения получили хозяйственные постройки. По предварительным данным, никто из людей не пострадал, заявил чиновник.

Он добавил, что информация уточняется.

В ночь на 26 июля опасность атаки дронов объявили в Воронежской, Ивановской Липецкой, Орловской , Ростовской, Тульской областях, а также в Кабардино-Балкарии, Мордовии, Северной Осетии и Татарстане.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.

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