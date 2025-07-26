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В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА

Жителей КБР и Северной Осетии предупредили об опасности атаки дронов
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На территории Северной Осетии объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По его словам, в связи с этим в регионе могут замедлить работу мобильного интернета.

Также Меняйло заявил, что в республике также ввели план «Ковер». Это режим закрытого неба, который требует немедленной посадки либо ухода из зоны действия такого режима всех находящихся в воздухе бортов. Его объявляют, когда в небе замечены нежелательные летательные объекты.

Кроме того, опасность атаки дронов объявили в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале.

Незадолго до этого опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской, Липецкой, Орловской , Ростовской, Тульской областях, а также в Мордовии.

В ночь на 24 июля Сочи и Адлер подверглись одной из самых масштабных атак БПЛА за все время. По данным Минобороны России, средства ПВО сбили 21 дрон, но один из них попал по нефтебазе на федеральной территории «Сириус». В городе сработали сирены, туристов эвакуировали в укрытия, временно останавливалась работа аэропорта.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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Атаки БПЛА на Россию
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