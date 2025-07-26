Беспилотная опасность объявлена в Тульской области

Беспилотную опасность объявили на территории Тульской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Миляев призвал жителей сохранять спокойствие.

25 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном автомобиль в селе Грузское Борисовского района, в результате чего пострадал мужчина.

В этот же день временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что украинские военные нанесли удар беспилотником по автомобильной заправочной станции (АЗС) вблизи хутора Фонов Рыльского района, в результате чего пострадали три человека. Он рассказал, что две женщины получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения мозга, а мужчина — ранения головы, груди, рук и ног.

Ранее в Белгородской области сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».