В еще одном регионе России объявили воздушную опасность

На территории Липецкой области объявили воздушную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС по региону.

«Объявлен желтый уровень «Воздушная опасность» по Липецкой области», — сказано в сообщении.

Незадолго до этого опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской, Орловской , Ростовской областях.

25 июля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) чаще всего наносят удары по Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областям, а также по Краснодарскому краю, Крыму и Севастополю. По его словам, в этих регионах зафиксировано более 3,2 тыс. обстрелов со стороны украинской армии, по которым открыты уголовные дела.

Ранее Сочи и Адлер подверглись массированной атаке дронов.