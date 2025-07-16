Женщина страдает от заболевания, при котором у нее возникает ощущение, «будто ее подожгли»

Британка рассказала, что живет с редким заболеванием, от которого ее тело горит

Британка страдает от редкого заболевания, при котором у нее возникает ощущение, «будто ее подожгли», пишет Daily Mail.

Когда Рэйчел Брэдфорд впервые заметила на коже сыпь, она подумала, что это просто одна из обычных реакций организма во время беременности. Однако вскоре симптомы стали намного серьезнее. Спустя несколько недель она начала испытывать невыносимую боль, а движения давались с огромным трудом. Незадолго до предполагаемой даты родов Рэйчел была вынуждена оставить работу из-за неконтролируемых спазмов и волдырей на коже.

«Такое ощущение, будто я горю заживо, как будто моё тело постоянно охвачено огнём», — рассказала британка.

Врачи, к которым обращалась Рейчел, не видели повода для беспокойства и объясняли симптомы обычными проявлениями беременности. Однако боль не прекратилась после родов. Напротив, она усилилась, и Брэдфорд призналась, что вскоре после рождения сына впала в депрессию. Диагноз же стал известен только спустя почти год.

В 2025 году молодой матери поставили редкий диагноз — эритромелалгия, заболевание, вызывающее жгучую боль, покраснение и ощущение жара на коже. Также у неё диагностирован хронический регионарный болевой синдром (КРБС). Согласно медицинским данным, заболевание может быть связано с нарушением работы кровеносных сосудов: они либо резко сужаются, делая кожу бледной и мертвенно-бледной, либо расширяются, вызывая красноту и волдыри.

Кроме классических симптомов, Рэйчел страдает от мышечных спазмов, суставной боли, спутанности сознания и потери чувствительности в конечностях.

«Это заболевание отняло у меня всё. Беременность, материнство, работу, мобильность, независимость — я даже не могу играть со своим сыном», — жалуется она.

Обострения могут длиться от нескольких минут до нескольких дней, оставляя кожу синеватой. Врачи пока не могут предложить эффективного лечения, поэтому женщина с мужем решили попробовать скремблерную терапию — неинвазивный метод, используемый при хронической боли, который доступен в Италии.

Больница принесла извинения за недостаточный уровень помощи и посоветовала Рэйчел подать официальную жалобу для дальнейшего расследования.

«Мы стремимся оказывать нашим пациентам безопасную, высококачественную и сострадательную помощь, и нам очень жаль слышать, что опыт ухода за миссис Брэдфорд не соответствовал этим стандартам», — заявил представитель учреждения.

Ранее врач рассказал, почему нельзя игнорировать покалывание в пальцах.