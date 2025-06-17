Патриарх Кирилл выступил против сокращения рождаемости

Идея сокращения рождаемости из-за нехватки материальных благ противоречит христианскому учению. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил патриарх Кирилл.

По его словам, опыт многих стран доказывает, что невозможно максимально обеспечить всех благами, для этого не хватит ресурсов. Некоторые люди в связи с этим предлагают сократить количество потребителей ресурсов. На этом фоне появляются различные теории перенаселения Земли и сокращения рождаемости. Такой подход антихристианский и может привести к вымиранию, заявил глава Русской православной церкви.

Священнослужитель высказал мнение, что нехватка ресурсов является поводом к освоению других планет, а не к снижению уровня рождаемости.

Патриарх добавил, что современное падение рождаемости требует переосмысления форм проживания, поскольку условия городской жизни не способствуют деторождению. Так, доля трехкомнатных квартир, пригодных для проживания семей с тремя детьми, составляет около 10% в новостройках и имеет тенденцию к сокращению.

Ранее в РПЦ призвали не пугать детей многодетностью и нищетой.