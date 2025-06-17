На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл выступил против сокращения рождаемости

Глава РПЦ назвал идею снижения рождаемости из-за нехватки благ антихристианской
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Идея сокращения рождаемости из-за нехватки материальных благ противоречит христианскому учению. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявил патриарх Кирилл.

По его словам, опыт многих стран доказывает, что невозможно максимально обеспечить всех благами, для этого не хватит ресурсов. Некоторые люди в связи с этим предлагают сократить количество потребителей ресурсов. На этом фоне появляются различные теории перенаселения Земли и сокращения рождаемости. Такой подход антихристианский и может привести к вымиранию, заявил глава Русской православной церкви.

Священнослужитель высказал мнение, что нехватка ресурсов является поводом к освоению других планет, а не к снижению уровня рождаемости.

Патриарх добавил, что современное падение рождаемости требует переосмысления форм проживания, поскольку условия городской жизни не способствуют деторождению. Так, доля трехкомнатных квартир, пригодных для проживания семей с тремя детьми, составляет около 10% в новостройках и имеет тенденцию к сокращению.

Ранее в РПЦ призвали не пугать детей многодетностью и нищетой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами