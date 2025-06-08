В РПЦ призвали не пугать детей многодетностью и нищетой

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов призвал не прививать детям страх перед многодетной семьей. Его слова на фестивале «Троица в Троицке» приводит РИА Новости.

Священник отметил, что многодетные семьи не являются героями, как думают многие. Он считает, что иметь много детей — нормально и каждый может решить для себя, сколько хочет он.

«Не передавайте своим детям страх перед рождаемостью или нищетой, вместо этого поддерживайте их в решении создавать семью», — сказал Лукьянов.

В марте протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев заявил, что отказывающиеся заводить больше одного ребенка россияне подобны развратным сусликам. По его мнению, семейная жизнь является вечной работой и ответственностью. Члены семей, в которых только один ребенок или вовсе нет детей, являются «развратными сусликами», поскольку вступают в половую близость не ради деторождения. Основную ответственность за это священник возложил на мужчин.

Ранее в РПЦ оценили идею налога на бездетность.