Россиянин забил битой брата подруги

В Ленобласти мужчина напал с битой на брата знакомой

В Ломоносовском районе Ленинградской области задержан местный житель, избивший битой родственника своей возлюбленной, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел вечером 10 июня, подозреваемый гостил у своей подруги, в какой-то момент в гости к женщине пришел ее брат. Между гостем и нетрезвым родственником женщины возник конфликт.

В ходе ссоры 43-летний мужчина заступился за хозяйку квартиры и ударил ее брата битой по голове. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, спасти его медики не смогли. Нападавшего задержали, возбуждено уголовное дело. Фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого россиянин избил знакомого стулом и ограбил, пока тот был без сознания. Между нетрезвыми приятелями возникла ссора, в ходе конфликта злоумышленник жестоко избил пожилого мужчину стулом. Пока потерпевший находился без сознания, мужчина украл у него телефон и скрылся. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, фигуранту назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Ранее в Новосибирске мужчина заступился за друга и потерял память после драки.