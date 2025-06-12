В Британии сообщили, что лисы захватили лондонский офис Google

Лисы вторглись в лондонский офис американской корпорации Google, а самая наглая из них бегает по этажам и всюду гадит. Об этом пишет The Guardian.

По его данным, в центре Лондона строится новый офис Google стоимостью £1 млрд, однако штаб-квартиру атаковали лисы, которые облюбовали сад на крыше ландшафтного комплекса в Кингс-Кросс. Животные мешают строителям.

В компании заявили, что уже третий год не могут отогнать хищников от здания. Лисы роют норы на облагороженной территории, а одна из них и вовсе бегает по этажам и испражняется, отмечается в материале.

Накануне Google расширила программу компенсационных выплат для сотрудников ключевых подразделений в США за добровольное увольнение из компании.

Запущенная в 2025 году инициатива изначально предназначалась для подразделения Platforms & Devices, включая Pixel и Android, где весной произошло масштабное сокращение. Работникам отдельных отделов была предложена минимальная компенсация за 14 недель, а крайний срок принятия решения установлен на 1 июля.

Параллельно Google ужесточает требования к офисной работе: с сентября сотрудники, проживающие в пределах 80 км от офиса, должны присутствовать на рабочем месте минимум три дня в неделю. Несоблюдение новых правил может привести к увольнению с выходным пособием.

Ранее Google официально выпустила обновление до Android 16.