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Женщина в маске напала на пенсионерку с поленом ради 100 тысяч рублей

В Самарской области женщина напала на одинокую пенсионерку ради кражи денег
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Depositphotos

В Сызрани задержана подозреваемая в разбойном нападении на одинокую пенсионерку, злоумышленница ударила пострадавшую поленом и отобрала 100 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД Рязанской области.

Инцидент произошел в марте. Местные жители сообщили в полицию о том, что нашли на улице избитую 90-летнюю пенсионерку. Очевидцы вызвали скорую помощь и позвонили родственникам пострадавшей.

Потерпевшая рассказала стражам порядка, что к ней в дом ворвалась женщина в маске. Злоумышленница ударила пенсионерку поленом по голове, забрала из сумки сотовый телефон и 100 тысяч рублей, после чего скрылась. Пожилая женщина смогла выйти из дома и обратиться к прохожим за помощью.

Подозреваемую в разбойном нападении задержали, ею оказалась 50-летняя местная жительница. Женщина ранее работала продавцом и знала, что пенсионерка проживает одна и с каждой пенсии откладывает деньги на свои похороны. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ранее на Кубани мужчина с ножом напал на сожительницу, которая хотела от него уйти.

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