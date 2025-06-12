Мужчина в трусах и с топором вломился в магазин в Подмосковье

В Подмосковье мужчина в трусах вломился ночью в магазин и попал на видео

В подмосковном Талдоме сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который ворвался с топором в магазин и украл продукты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов и попал на записи камер видеонаблюдения. Вор проник в торговую точку ночью, выбив нижнюю часть двери топором.

Мужчина в трусах похозяйничал в торговом зале, набрал два пакета продуктов, навестил алкогольный отдел и попытался скрыться. Злоумышленника задержал наряд Росгвардии. Грабителем оказался ранее неоднократно судимый за кражи 52-летний местный житель. По факту произошедшего проводится проверка, общий ущерб составил около 10 тысяч рублей.

До этого в Челябинске задержали мужчину, который пытался ограбить торговый павильон. В магазин ворвался агрессивный мужчина с пистолетом. Он потребовал у продавца дневную выручку, но получил отказ и скрылся. 39-летнего подозреваемого в попытке ограбления задержали спустя полтора часа. У ранее судимого челябинца изъят пневматический пистолет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.

Ранее мужчина ограбил ювелирный магазин, чтобы помочь своей девушке выплатить долг.