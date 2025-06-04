Пенсионерка из Саратова продала квартиру и отдала мошенникам 5,5 млн рублей

В Саратове мошенники под предлогом замены электросчетчика вынудили пожилую женщину продать квартиру и перевести им все вырученные от сделки деньги. Об этом сообщает областное управление МВД.

Неизвестные связались с 69-летней пенсионеркой и сообщили о необходимости замены электросчетчика в ее квартире. Саратовчанка продиктовала мошенникам код из СМС-сообщения, после чего ей позвонили якобы представители портала «Госуслуги», а затем «сотрудники» ФСБ и Центробанка. Аферисты убедили потерпевшую, что преступники пытаются оформить кредиты под залог ее квартиры.

Для спасения жилья ей предложили ввести мошенников в заблуждение и оформить якобы фиктивный договор купли-продажи. Звонившие убедили женщину, что на самом деле квартира останется в ее собственности. Пенсионерка выставила недвижимость на продажу, полученные от сделки деньги в сумме 5,5 млн рублей она перевела через банкоматы на указанные ей реквизиты.

Когда за ключами от квартиры пришли покупатели, горожанка попыталась связаться с «сотрудниками» Центробанка и ФСБ, но они перестали отвечать на ее звонки. Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сын россиянки, которую мошенники заставили взорвать в себе петарду, полтора года отдает долги матери.