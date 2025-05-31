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Общество
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Петербуржец избил подростков, пытавшихся вызволить из запертой квартиры его падчерицу

78.ru: в Петербурге мужчина избил подростков за помощь его падчерице
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Global Look Press

В Пушкинском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства избиения двух несовершеннолетних, пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает 78.ru.

Мать заперла дочь-семиклассницу в квартире за проступок и запретила ей выходить. Девочка с наказанием не согласилась и попросила друзей вызволить ее из «плена». Двое восьмиклассников попытались вскрыть дверь в квартиру, где была заперта подруга.

В этот момент вернулся отчим школьницы. Мужчина начал избивать подростков, его падчерица вызвала полицию. На место прибыли наряд полиции, скорая и МЧС. Спасатели вскрыли дверь квартиры, девочку в нестабильном эмоциональном состоянии забрали в больницу с побоями на руках и ногах. Пострадавших друзей школьницы также госпитализировали, у подростков черепно-мозговые травмы и ушибы.

В отношении нападавшего составлен протокол об административном правонарушении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Калининградской области мать избила сына-подростка и сломала ему палец.

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