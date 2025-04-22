Сбер бесплатно раздаст георгиевские ленточки

Сбер закупил 2,5 млн георгиевских ленточек для отделений по всей России

В преддверии Дня Победы Сбер закупил 2,5 млн георгиевских ленточек, которые смогут получить все желающие в отделениях банка по всей России, сообщает пресс-служба Сбера.

В 2025 году акция «Георгиевская ленточка» приурочена к 80-летию Великой Победы. Также в этом году акции исполняется 20 лет.

«Георгиевская ленточка» — антивоенная инициатива, один из символов Победы в Великой Отечественной войне и символ СВО. В 2025 году старт акции запланирован на 24 апреля.

Напомним, в 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон о том, что георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы России.