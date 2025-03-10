Генеральную уборку дорог после зимы в Подмосковье завершат к 1 мая

Более 1,5 тысячи единиц техники будут отмывать дороги Подмосковья после зимы

К началу мая в Московской области завершат уборку дорожной сети после зимы. В порядок приведут проезжую часть, тротуары, дорожные ограждения, знаки, остановки, шумозащитные экраны, мосты, путепроводы. Предстоящую работу с руководящим составом регионального правительства и главами округов обсудил глава региона Андрей Воробьев. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что дорожные службы должны будут провести ямочный ремонт, подчеркнув, что у жителей региона есть «запрос на чистые дороги».

Губернатор также добавил, что федеральные трассы нужно держать в чистоте, порядке и в хорошей сохранности.

С 1 апреля в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни» начнется ремонту дорог, который продлится до конца сентября, сказал Андрей Воробьев.

«У нас большая программа на этот год — почти 1,5 тыс. км, из них 659 км — муниципальная сеть», — уточнил он.

Как только в регионе установится теплая погода, дорожники приступят к мойке проезжей части. В первую очередь это касается высокоинтенсивных и городских магистралей, путей следования автобусных маршрутов, а также дорог в небольших населенных пунктах. В работах будет задействовано свыше 1,5 тыс. техники, добавил губернатор.

Особое внимание уделят федеральным дорогам. На территории Подмосковья их 23, общая протяженность — более 2,7 тыс. км. По каждой из них проведено обследование, выявленные недочеты направлены в ФКУ «Центравтомагистраль» и ГК «Автодор» для дальнейшей работы.

Начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Глазырин заверил, что до 1 мая все работы от МКАД до ЦКАД по направлению в область будут завершены.

«Люди, выезжая из городов, уже будут видеть изменения», — заявил он.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что дорожные службы приступили к переоборудованию специализированной техники к предстоящему сезону. Это порядка 2 тыс. поливомоечных машин, автопогрузчиков, автогрейдеров, самосвалов, уличных пылесосов.